Курсы валют в Беларуси на 16 ноября: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

Курсы валют в Беларуси на 16 ноября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 16 ноября, прошли торги. Евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0029 и теперь стоит 3,0348 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,0054 и теперь стоит 2,5614 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0073 и теперь стоит 3,3288 белорусского рубля.

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