Мужчине, который распылил перцовый аэрозоль в лицо сотрудника милиции, дали три года колонии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчине, который распылил перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции, дали три года колонии. Данное решение вынес суд Советского района Минска. Об этом сообщили в БелТА.

- Мужчина 3 сентября недалеко от одного из домов, который находится на Логойском тракте, распылил перцовый аэрозоль в лицо сотрудника милиции. Он получил химические ожоги лица, глаз и шеи. Милиционер в тот вечер охранял общественный порядок, - пояснили в суде.

В суде заявили, что мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника милиции. Обвиняемый приговорен к трем годам колонии.

Данный приговор еще не вступил в законную силу, и он может быть обжалован.

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