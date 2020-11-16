С 15 декабря проезд по дорогам Беларуси можно будет оплатить с помощью электронной виньетки
Фото: Инна КОРСАК
С 15 декабря проезд по дорогам Беларуси можно будет оплатить с помощью электронной виньетки. Об этом сообщает агентство sputnik.by.
Данный способ оплаты за проезд по дорогам Беларуси предусмотрен для транспортных средств с общей массой не более 3,5 тонн.
Электронную виньетку можно будет приобрести уже с 1 декабря на официальном сайте beltoll.by, не посещая при этом пункт обслуживания системы оплаты дорог. Данное нововведение поможет устранить как языковой барьер, так и необходимость для иностранных граждан иметь при себе белорусские рубли.
Срок действия электронной виньетки – 15, 30 календарных дней и календарный год.
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