На мужчину, которого сбил микроавтобус на проспекте Пушкина, завели уголовное дело

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Фото: Павел МАРТИНЧИК
На мужчину, которого сбил микроавтобус 15 ноября на проспекте Пушкина, завели уголовное дело. В ГУВД Мингорисполкома рассказали подробности случившегося. Об этом сообщает БелТА.
- В воскресенье, 15 ноября, на одном из интернет-ресурсов была опубликована информация о мужчине, который попал под микроавтобус силовиков. В тексте сообщалось, что мужчина стоял на проезжей части проспекта Пушкина и что-то бросил в сторону микроавтобуса. После этого он попал под колеса, но уже другого микроавтобуса, - пояснили в ГУВД.
И добавили, что удалось установить, что на проезжей части находился 35-летний мужчина. Он не соблюдал правила дорожного движения и подвергал не только себя опасности, но и окружающих.
- В результате этого и произошло ДТП. На данный момент мужчина находится в больнице скорой медицинской помощи. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются детали, - рассказали в ведомстве.
Сотрудникам милиции также удалось установить, что мужчина умышленно бросал камни в служебную машину. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
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