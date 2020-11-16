Третьей линией метро ежедневно в среднем пользуется около 10 тысяч человек Фото: Инна КОРСАК

Ежедневно Зеленолужской линией метро пользуется в среднем около 10 тысяч человек. Об этом сообщает БелТА.

- В данной статистике учитываются те пассажиры, которые зашли на станции через турникеты на входе. К примеру, в первый день работы новых станций – «Юбилейной площади», «Вокзальной», «Площади Франтишка Богушевича», «Ковальской слободы» - прошли 10 420 пассажиров. В воскресенье, 8 ноября – 3 682 пассажира. После этого снова и каждый день около 10 тысяч: 9 ноября – 10 823 человека, 10 ноября – 9 944 человека, 11 ноября – 9 547 человек, - рассказал пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Дроб.

Также Дроб рассказал, что одной из самых загруженных станций метрополитена является «Площадь Ленина».

- Две новые станции – «Вокзальная» и «Юбилейная площадь» - являются пересадочными. Пассажиропоток в любом случае будет превышать суммарно 10 тысяч человек в день, - уточнил пресс-секретарь метрополитена.

Напомним, что в пятницу, 6 ноября, Александр Лукашенко приезжал на открытие третьей ветки в минском метро. А уже 7 ноября она была открыта для пассажиров.

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