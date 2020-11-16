В Минске 16 ноября после марша пенсионеров была задержана журналистка портала tut.by и «Новага часу». Фото: личный архив Александры

В Минске 16 ноября после марша пенсионеров была задержана журналистка tut.by и «Новага часу» Александра Квиткевич. Ее доставили в РУВД «для разбирательства», где составили протокол за участие в массовом мероприятии.

- На марше пенсионеров журналистка выполняла свои профессиональные обязанности: готовила репортаж для газеты. В районе 17 часов Александра перестала выходить на связь. Чуть позже стало известно о том, что она находится в Ленинском РУВД, - сообщил портал tut.by.

В ГУВД Мингорисполкома пояснили, что Квиткевич была доставлена в РУВД для разбирательства.

На журналистку был составлен протокол по статье 23.34. На данный момент Александра находится на Окрестина. Во вторник, 17 ноября, состоится суд.

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