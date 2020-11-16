Погода в Беларуси на 17 ноября: до +10 днем, но с мокрым снегом и дождем

Погода в Беларуси на 17 ноября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси во вторник, 17 ноября, в Беларуси днем ожидается до 10 градусов со знаком плюс, но возможен мокрый снег и дождь. Об этом сообщает БелТА.

В стране будет преобладать облачная погода. Ночью по западу, а утром и днем на большей территории ожидается мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможен туман, гололед, а также гололедица.

По прогнозам синоптиков, ветер будет преобладать юго-восточный, южный, но местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 5 до плюс 7. Днем ожидается от минус 2 до плюс 4, а по юго-западу Беларуси – до 10 градусов со знаком плюс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На выходных 17 - 18 октября выпадет первый снег. А какой будет зима в Беларуси 2020 - 2021 годов?

Мы собрали последние прогнозы и проверенные народом приметы о скорой зиме в Беларуси. (подробности)

«Сезоны сохранятся, но климатическое лето увеличивается»: как отражается на Беларуси изменение климата.

В этом году климатическая зима не наступила, а максимальная температура воздуха составила почти 13 градусов тепла. (подробности)