Спрятал сумку под матрас, но уснул: в поезде Гродно-Витебск у пассажира украли $4600

Несовершеннолетний пассажир поезда ограбил попутчика в пути. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О краже на железной дороге рассказала пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в пассажирском составе Гродно - Витебск в минувшее воскресенье, 15 ноября. В милицию обратился витеблянин. Он рассказал, что сел в купе поезда в Лиде. Вез с собой в сумке крупную сумму наличности - 4600 долларов, поэтому переживал: положил все под матрас и периодически проверял сохранность.

- Однако в дороге пассажир уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни сумки, ни своего несовершеннолетнего попутчика, - рассказали в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что 17-летний безработный житель Гомельщины, попутчик мужчины, обратил внимание на тревожность, с которой тот охранял сумку. И когда витеблянин крепко уснул, фигурант незаметно вытащил сумку и сошел в Орше.

- Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в Минске. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в краже (Прим.: часть 3 статьи 205 УК РБ). Есть сведения, что молодой человек может быть причастен к совершению других преступлений, - добавили в УВД.

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