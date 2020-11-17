Эксперт о том, что произойдет при отключении Беларуси от SWIFT: Исключение из мировой финансовой системы и драма в нацэкономике

Отключение Беларуси от SWIFT парализует ее участие в мировой торговле. Фото: Reuters.

Сценарий возможного отключения Беларуси от международной системы платежей SWIFT «РИА Новости» обсудили с Виктором Достовым, председателем Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Напомним, ранее такое заявление озвучила Светлана Тихановская. Экс-кандидат на президентский пост заявила, что добивается отключения страны от SWIFT, а также прекращения кредитования двух государственных финучреждений страны иностранными банками.

Чем это грозит Беларуси, если действительно произойдет?

- Надо заметить, что отключение целой страны от SWIFT является одной из самых крайних санкций и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. Но ранее такие прецеденты уже происходили, например, в случаях с Ираном и Северной Кореей, - заметил эксперт и добавил. - Если это произойдет, то это парализует участие Беларуси в мировой торговле и возымеет драматические эффекты и последствия для экономики.

Эксперт считает, что от SWIFT могут отключить отдельные белорусские банки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Однако, по словам Виктора Достова, вероятнее, что эти риски не будут реализованы в полной мере. Но эксперт и не исключает, что от SWIFT (как максимум) могут быть отключены отдельные белорусские банки, к которым и будут применены целевые санкции.

- А вот запрет на кредитование госбанков Беларуси иностранцами - проблема потенциально менее острая. Ведь получить валюту или займы можно будет и в России, - считает эксперт.

Напомним, прокомментировал заявления об отключении Беларуси от SWIFT и Александр Лукашенко, он назвал это предательством.

- С предателями и террористами о чем говорить? Кто они такие, чтобы я с ними разговаривал? Они же ни одного позитивного шага в направлении Беларуси не сделали. Вы знаете их последнее требование? Отключить Беларусь от банковской системы SWIFT: отключить, опустить и обрушить страну. Мне что, вести диалог о том, как отключить, как опустить и обрушить страну? Не надо им диалог со мной. Им это не нужно абсолютно, - заявил Лукашенко.

СПРАВОЧНО: SWIFT - международная межбанковская система передачи информации, совершения платежей и расчетов. К структуре SWIFT подключено свыше 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

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