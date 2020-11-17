Однозначно отвязать: Председатель белорусского парламента об исключении госпошлины из техосмотра

В парламенте считают, что привязать госпошлину к стоимости топлива справедливо: больше ездишь, больше платишь. Но это приведет к резкому скачку цен и инфляции. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что белорусским правительством принято решение «однозначно отвязать» госпошлину от ТО, сообщило БелТА со ссылкой на председателя Палаты представитель Нацсобрания.

Как объяснил Владимир Андрейченко, говоря о дорожном сборе, решение о необходимости совершенствования системы взимания платы за допуск к движению по дорогам Беларуси принято, но четкий механизм еще предстоит проработать депутатам и правительству страны.

- Данный вопрос не является для парламентариев чем-то новым. Даже на сегодняшний день продолжают поступать обращения от граждан по этому поводу. Обозначаются два вопроса: во-первых, чтобы госпошлину отвязали от прохождения техосмотра, а во-вторых, включение ее в стоимость моторного топлива, - пояснил глава парламента.

По мнению Андрейченко, решение, когда госпошлина будет привязана к стоимости топлива - вариант, который «принесет большие плюсы». Например, простота расчетов: «Чем больше покупаешь топлива, тем больше платишь. Это справедливо». Но заметил, что при этом будет и «много минусов».

- Среди негативных моментов, в первую очередь, это одновременное резкое повышение цен на топливо. При этом появится существенная разница в ценах между стоимостью топлива в Беларуси и России. И третье, если мы заложим прибавку в стоимость топлива, то это скажется и на инфляции. Подорожают и другие товары. Нужно отвязать однозначно, но при этом найти простой, понятный и справедливый вариант, - констатировал Андрейченко.

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