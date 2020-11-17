В Бобруйске изъяли больше трех тонн стеклоомывателя

Фигурант может быть привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бобруйске правоохранители изъяли крупную партию стеклоомывателя: более трех тонн были разлиты по 668 бутылкам.

- Возле автозаправочной станции по улице Лынькова в Бобруйске правоохранители совместно с представителями налоговой службы задержали микроавтобус Peugeot,- написала в своем в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Отмечается, что в автомобиле была обнаружена партия стеклоомывающей жидкости различных наименований. Весь стеклоомыватель произведен в соседней России.

В ходе разбирательства водитель микроавтобуса, который, к слову, постоянно проживает в Минской области, пояснил: стеклоомыватель он купил в Минске у официального поставщика. Стеклоомыватель гражданин планировал реализовать, а объявления о продаже размещал в интернете. Как выяснили правоохранители, торговую деятельность мужчина осуществлял без государственной регистрации.

В общей сложности было изъято 668 бутылок - стеклоомывателя в них было более 3 тонн. Мужчина может быть привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Отметим, что в этом году только на территории Могилевской области из незаконного оборота было изъято более 13 тонн спиртосодержащей жидкости.

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