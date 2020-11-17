Белстат: В январе - сентябре 2020 года реальные денежные доходы белорусов выросли почти на 5%

По информации Нацстата, реальные денежные доходы белорусов росли на протяжении всего 2020 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Национальный статистический комитет заявил, что с начала года по сентябрь 2020-го включительно денежные доход населения Беларуси выросли на 4,9 процента, сообщает БелаПАН.

Такие данные в Белстате получили, сравнив реальные денежные доходы белорусов с данными за такой же период 2019 года. Увеличение доходов, по информации Нацстата, наблюдалось на протяжении всех 9 месяцев, но за сентябрь наблюдается замедление роста на 0,3 процента.

Источники, приносящие доходы, в общем объеме денежных доходов в процентном соотношении существенно не изменились: зарплата (64,8%), доходы от предпринимательства и другой деятельности (7,4%), выплаты населению (23%), доходы от собственности и иные (4,8%)

По прогнозам властей, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 году должны повыситься не менее чем на 2,4 процента.

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