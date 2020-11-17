В Белстате подсчитали, сколько денег в день средний белорус оставляет в магазинах

Белорусские потребители ежедневно оставляют в магазинах более 15 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный статистический комитет отчитался о динамике внутренней торговли и общественного питания Беларуси с января по октябрь текущего года. Как оказалось, средний белорус ежедневно оставляет в магазинах 15 рублей 10 копеек. Специалисты отмечают: розничный товарооборот в расчете на душу населения в сравнении с 2019 годом увеличился почти на рубль - в аналогичный период 2019 года средний ежедневный чек составлял 14 рублей 20 копеек.

Вместе с тем в Белстате констатировали: несмотря на пандемию коронавируса, розничный товарооборот в этом году показал рост, увеличившись сразу на 2,3% и достигнув в абсолютных величинах суммы в 43,5 миллиарда рублей.

Если в розничной торговле все более-менее благополучно, то в сфере общественного питания динамика отрицательная: белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны. В результате товарооборот сектора общественного питания сократился относительно прошлого года сразу на 18,7%. Упал также показатель оптового товарооборота: в январе - октябре 2020 года он составил 79,3 миллиарда рублей, и это на 6,8% меньше, чем в сопоставимый период 2019 года.

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