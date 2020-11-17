За украденную у милиционера радиостанцию брестчанину грозит до 3 лет заключения

Украденную радиостанцию брестчанин добровольно вернул, но уголовное дело на него все равно завели. Фото: pixabay.com.

Похищение радиостанции у милиционера произошло в Бресте 20 сентября на протестной акции, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Телеграме.

Во время протестов в Бресте, когда милиционер «был вовлечен в работу по наведению и поддержанию общественного порядка», 34-летний брестчанин вытащил у него радиостанцию. Пользоваться или выбрасывать аппаратуру мужчина не стал, а просто отнес ее домой. В тот же день его вычислили по камерам наружного видеонаблюдения и вызвали в ОВД для разбирательства. Мужчина добровольно вернул украденную радиостанцию, но объяснить свой поступок не смог.

- Похитив у правоохранителя радиостанцию Motorolla, безработный горожанин причинил УВД Брестского облисполкома ущерб на 890 рублей, - прокомментировали в пресс-службе.

В прокуратуре решили, что выдвинутые в отношении фигуранта обвинения обоснованные. В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по обвинению в краже (ч. 1 ст. 205 УК РБ. - Ред.), ему грозит максимально до 3 лет заключения.

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