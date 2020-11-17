В Вильнюсе неизвестные забросали посольство Беларуси картошкой

Территорию белорусского посольства в Вильнюсе забросали картошкой, полиция выясняет: кто это сделал и почему. Фото: pixabay.com.

О «нападении» на посольство Беларуси в Вильнюсе, сообщила пресс-служба полиции Литвы в суточной сводке происшествий.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 ноября. По информации полиции в промежутке с 19.00 по 19.30 неизвестные пришли к зданию посольство и забросали его территорию картошкой. Это произошло на улице Миндауго. Сейчас полиция ищет подозреваемых.

- Идет расследование, все обстоятельства произошедшего выясняются, - уточнили в пресс-службе полиции Литвы.

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