«Горим!»: при пожарах в Мстиславском и Верхнедвинском районах погибли люди

Фото: МЧС

О как минимум двух пожарах, произошедших за последние сутки, сообщают в МЧС. К сожалению, в обоих случаях не обошлось без жертв.

16 ноября в 13.21 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Красное Мстиславского района. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили тело погибшей в огне хозяйки - женщины 1927 года. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Еще один пожар со смертельным исходом случился в Верхнедвинском районе в деревне Боровка в ночь на 17 ноября. Сообщается, что когда сотрудники МЧС прибыли на место по вызову случайных очевидцев, уже наблюдалось открытое горение дома, а кровля и вовсе полностью обрушилась. Выяснилось, что в момент возникновения пожара внутри дома находился хозяин, мужчина 1971 года рождения. Его тело без признаков жизни обнаружили на полу во время тушения здания. По факту пожара со смертельным исходом проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В качестве основной рассматривается версия о неосторожном обращении хозяина дома с огнем при курении.

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