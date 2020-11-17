Лукашенко сможет персонально лишать права на получение ежемесячного денежного содержания бывших чиновников

Александр Лукашенко внес изменения в указ о денежном обеспечении экс-госчиновников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте Национального правового портала официально опубликованы поправки в указ, регулирующий выплаты белорусским чиновникам. Изменения коснулись указа «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих». По этому указу высшие госчиновники вместо пенсии получали право на выплаты от 65 до 75% от своей прежней зарплаты ежемесячно.

Ранее лишиться такого содержания госслужащие на пенсии могли в случае преступления закона или дискредитации себя на службе. Некоторые условия в указе сейчас подкорректированы. Например, теперь Александр Лукашенко сможет персонально принять решение о лишении спецвыплат для того или иного экс-чиновника.

При этом гособеспечения будут лишаться бывшие чиновники, которые наработали необходимый для выплат стаж, но затем были лишены классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского либо милицейского звания.

Выплата ежемесячного денежного содержания будет прекращена также в связи со смертью государственного служащего, уточняется в документе.

Напомним, из-за поствыборной ситуации, жесткого подавления протестов сразу несколько послов Беларуси, работников МИДа и других госчиновников высказали свое несогласие и ушли в отставку. Ряд из них - Латушко, Лещеню, Марковича, Астапенко, Пустового Александр Лукашенко лишил своим указом дипломатического ранга.

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