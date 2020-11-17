22-летний парень использовал перцовый баллончик против милиционера. Суд вынес приговор

Приговор еще может быть обжалован в установленном законом порядке Фото: Павел МАРТИНЧИК

22-летнему жителю Бобруйска инкриминировали насилие в отношении сотрудника МВД при исполнении.

Как пишет БелТА, ссылаясь на прокуратуру Бобруйска, фигурант дела 9 августа вблизи дома №126 по улице Социалистической «ударил рукой в голову милиционера в форменном обмундировании, охранявшего общественный порядок».

Кроме этого, обвиняемый, как сообщается, распылил аэрозольный перцовый баллончик в область лица сотрудника ОВД. В результате последнему, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, нанесены повреждения в виде химического ожога склер левого и правого глаз.

В ходе судебного процесса обвиняемый свою вину признал лишь частично, утверждая, умышленно ударов милиционеру не наносил. Факт распыления содержимого перцового баллончика он отрицать не стал.

Суд признал 22-летнего парня виновным в насилии в отношении милиционера. Действия правонарушителя квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса. Приговор суда - два года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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К слову, это не первый за последнее время приговор суда за использование перцовых баллончиков в отношении силовиков. Подобный случай, который произошел 3 сентября в Минске, также рассматривался судом. И уже даже вынесен приговор (он, кстати, более суровый, чем в описанном выше случае, здесь подробности)

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