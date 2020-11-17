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Ни воды, ни отопления: третьи сутки жители Новой Боровой в Минске - в экстремальных условиях

Сначала в столичном микрорайоне пропала вода, а потом еще произошла авария на котельной. Что говорят службы и правозащитники?
Надежда БУТОВИЧ
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Сперва вода, а теперь и отопление: в Новой Боровой сначала неизвестные повредили водопровод, а потом произошла авария на котельной.

Сперва вода, а теперь и отопление: в Новой Боровой сначала неизвестные повредили водопровод, а потом произошла авария на котельной.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в одном из микрорайонов Минска около двух суток отсутствует горячая и холодная вода. В «Минскводоканале» поясняли, что повредить систему водоснабжения в Новой Боровой могли умышленно. Сами жители связывают это со своей активной гражданской позицией и протестными акциями.

На третьи сутки ситуация в этом микрорайоне столицы усугубилась тем, что пропало отопление, пишет БелТА. В управляющей организации «А-100 Комфорт» пояснили, что в котельной произошла авария и работы по ее устранению уже ведутся.

Система замкнутая: нет воды, не будет отопления

К жильцам Новой Боровой обратились с просьбой: не сливать воду из системы отопления для своих нужд, чтобы ситуация не стала еще хуже.

- Система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления, - констатировали в организации.

Также и в «Минскводонакале» продолжают решать проблему с отсутствием воды - вернуть ее в дома минчан в максимально сжатые сроки не получилось. Уточняется, что поломка найдена - причиной стала неисправность запорной арматуры, ее устраняют. Параллельно с этим проводится мониторинг качества воды. И для жителей Новой Боровой привезли по двум адресам (улица Авиационная, д. 13 и улица Яковлева, д. 1) цистерны с водой для питья.

Жителей Новой Боровой просят не сливать воду из батарей для своих нужд, иначе отопление будут восстанавливать очень долго.

Жителей Новой Боровой просят не сливать воду из батарей для своих нужд, иначе отопление будут восстанавливать очень долго.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что говорят о ситуации правозащитники?

Из-за ситуации с отключением воды в Новой Боровой во время второй волны пандемии правозащитники обратились в ООН, пишет «Радио Свобода». Заявление в международную организацию подал Белорусский Хельсинкский комитет (БХК).

В комитете подчеркнули, что доступ к чистой питьевой воде и санитарии являются важными условиями жизни и неотъемлемым правом человека. Сложившаяся ситуация нарушает эти базисы.

- Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на гражданскую позицию людей, которые там живут, - считает глава БХК Олег Гулак.

По словам председателя Белорусского Хельсинкского комитета, такие меры преследуют цель заставить жителей Новой Боровой отказаться от их слов и от свободы слова. Такие методы он считает незаконными.

- Это новое слово в репрессиях, власть использует социально-бытовые условия для давления. Здесь ставится под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить, - выразил мнение Гулак.

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