Ни воды, ни отопления: третьи сутки жители Новой Боровой в Минске - в экстремальных условиях

Сперва вода, а теперь и отопление: в Новой Боровой сначала неизвестные повредили водопровод, а потом произошла авария на котельной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в одном из микрорайонов Минска около двух суток отсутствует горячая и холодная вода. В «Минскводоканале» поясняли, что повредить систему водоснабжения в Новой Боровой могли умышленно. Сами жители связывают это со своей активной гражданской позицией и протестными акциями.

На третьи сутки ситуация в этом микрорайоне столицы усугубилась тем, что пропало отопление, пишет БелТА. В управляющей организации «А-100 Комфорт» пояснили, что в котельной произошла авария и работы по ее устранению уже ведутся.

Система замкнутая: нет воды, не будет отопления

К жильцам Новой Боровой обратились с просьбой: не сливать воду из системы отопления для своих нужд, чтобы ситуация не стала еще хуже.

- Система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления, - констатировали в организации.

Также и в «Минскводонакале» продолжают решать проблему с отсутствием воды - вернуть ее в дома минчан в максимально сжатые сроки не получилось. Уточняется, что поломка найдена - причиной стала неисправность запорной арматуры, ее устраняют. Параллельно с этим проводится мониторинг качества воды. И для жителей Новой Боровой привезли по двум адресам (улица Авиационная, д. 13 и улица Яковлева, д. 1) цистерны с водой для питья.

Жителей Новой Боровой просят не сливать воду из батарей для своих нужд, иначе отопление будут восстанавливать очень долго. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что говорят о ситуации правозащитники?

Из-за ситуации с отключением воды в Новой Боровой во время второй волны пандемии правозащитники обратились в ООН, пишет «Радио Свобода». Заявление в международную организацию подал Белорусский Хельсинкский комитет (БХК).

В комитете подчеркнули, что доступ к чистой питьевой воде и санитарии являются важными условиями жизни и неотъемлемым правом человека. Сложившаяся ситуация нарушает эти базисы.

- Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на гражданскую позицию людей, которые там живут, - считает глава БХК Олег Гулак.

По словам председателя Белорусского Хельсинкского комитета, такие меры преследуют цель заставить жителей Новой Боровой отказаться от их слов и от свободы слова. Такие методы он считает незаконными.

- Это новое слово в репрессиях, власть использует социально-бытовые условия для давления. Здесь ставится под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить, - выразил мнение Гулак.

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