Лукашенко назвал, кто помогает Беларуси в «непростое время»: это Россия, Китай и другие страны

Лукашенко пояснил, что проводит многовекторную политику для благосостояния белорусов. Фото: БелТА.

О том, что Беларусь получила ощутимую помощью от России и Китая, рассказал Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам внешней политики, пишет БелТА. При этом Лукашенко подчеркнул, что обе страны являются традиционными союзниками белорусского государства.

- При беспрецедентном внешнем давлении в эти непростые времена оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую поддержку мы получили от России, Китая и других государств, - перечислил Лукашенко.

Однако в то же время он выразил обеспокоенность критикой Беларуси за многовекторность в «в отдельных, в частности российских, СМИ».

- Я не понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации? Какие они имеют к нам претензии? Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родная нам страна и народ - это Россия и россияне, - заявил Лукашенко.

Добавив в связи с этим, что от России никогда не отворачивался, даже в период экономических споров.

- Мы вынуждены проводить политику многовекторности в силу того, что находимся в центре Европы. Мы независимое суверенное государство, и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей, - заметил Лукашенко.

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