Лукашенко о пандемии и экономике: Беларусь должна уловить момент подъема и воспользоваться им

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Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости представительное совещание: присутствуют Головченко, Макей, Кочанова, главы КГБ и Совбеза. Обсуждают вопросы внешней политики. Лукашенко уже высказался о тех аспектах, которые могут осложнить отношения с Польшей и Литвой.

Кроме этого, он заявил о перспективах и задачах экономики Беларуси.

- Следует понимать, что после кризиса, так было всегда, наступает подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру, - приводит слова Лукашенко БелТА.

При этом, по его словам, общий вектор - поддержание разносторонних международных контактов - остается неизменным.

- Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, с которыми мы уже определились, - отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что внешнеэкономическая деятельность входит в число приоритетных направлений деятельности МИД Беларуси во главе с Владимиром Макеем, а значимая цель дипломатов (в том числе и послов) - продвижение белорусской продукции на зарубежных рынках.

- Внешнеэкономические связи плюс другие дипломатические процедуры и действия - это суть деятельности Министерства иностранных дел. Поэтому, Роман Александрович (премьер Головченко. - Ред.), вам и карты в руки, спрашивайте с министерства прежде всего за экономическую составляющую их деятельности, - сказал Лукашенко.

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