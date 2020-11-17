Виктор Лукашенко рассказал о том, сколько лицензий на Олимпиаду в Токио может завоевать Беларусь

Фото: БелТА

17 ноября в Минске прошло рабочее совещание по подготовке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио и XXIV зимней Олимпиаде в Пекине – 2022. Среди присутствовавших спортивных функционеров – вице-премьер Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, руководители 37 спортивных федераций, известные тренеры и спортсмены.

Как сообщает БелТА, выступая на совещании первый вице - президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, высказался о перспективах белорусских атлетов. В частности, он отметил: спортсмены уже завоевали 71 лицензию на Игры в Токио, однако это не предел, еще есть время и возможности для того, чтобы выполнить олимпийские нормативы в ряде других дисциплин.

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В Белстате рассказали о том, как изменился размер среднего чека: выяснилось, что тратить мы стали больше, чем год назад (вот здесь конкретные цифры). Кроме этого статистики подсчитали, что размер реальных доходов белорусов в этом году вырос на 5% (далее –здесь)