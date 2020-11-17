Санта Клаус, потерял? Появилось видео, как в Мстиславле по городу запросто гуляет стадо оленей

Оленей выпустили из вольеров в естественную среду, но они там жить не хотят - отвыкли. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

В сети во вторник, 17 ноября, появилось забавное видео из Беларуси. В небольшом райцентре Могилевщины с населением около 10 тысяч человек на улицах прогуливаются благородные олени.

«Комсомолка» связалась с жительницей райцентра, снявшей это забавное видео. Оказалось, что прекрасный вид на городскую площадь у девушки разворачивается прямо из окна офиса. А олени на улицах Мстиславля местных жителей уже давно не удивляют. И вот почему.

- Да, оленей на площади Мстиславля я сняла прямо сегодня (17 ноября. - Ред.). У нас с утра еще снег на крышах лежал, но теперь уже растаял, - подтвердила девушка. - Но местных жителей этим уже не удивишь: стадо благородных оленей гуляет по улицам нашего городка уже около 1,5 - 2 месяцев. Животные контактные, тянутся к людям и, похоже, мало чего боятся.

Как рассказала горожанка, раньше в пригороде Мстиславля было что-то вроде базы отдыха, там и жили олени. Но потом их выпустили на волю, в лес, но животные, привыкшие к людям, в родную среду возвращаться не торопятся. Местные власти решение проблемы пока не нашли, но горожане переживают, чтобы оно не было радикальным.

- Очень не хотелось бы, чтобы с этими прекрасными оленями обошлись жестоко охотники или службы отлова. Надеемся, что их смогут определить в какой-нибудь контактный зоопарк или в заповедник, чтобы они могли и дальше радовать людей, - пояснила девушка.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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