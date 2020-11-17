Стало известно о коронавирусе среди работников РНПЦ детской онкологии в Минске

Эпидситуация с коронавирусом среди медиков в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии напряженная, но если она сохранится, к работе будут привлекать из других подразделений и больниц. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пресс-служба Минздрава Беларуси со ссылкой на телеграм-канал «Новости Беларуси», рассказала об эпидситуации в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Сообщение появилось в качестве опровержения ранее появившейся в другом телеграм-аккаунте «Белые халаты» информации о том, что в РНПЦ детской онкологии остановился операционный блок. В Минздраве опровергли такую информацию

По информации сотрудников РНПЦ, эпидемиологическая ситуация в центре в самом деле напряженная. Так на больничный с COVID-19 практически одновременно ушли 3 операционные сестры, есть заболевшие ковидом и среди хирургов центра. Но усилиями остающихся работников какие-либо сбои в работе оперблока удается предотвратить.

- Хирургические вмешательства и анестезиологические пособия при манипуляциях осуществляются в полном объеме. На сегодня запланированы три операции и постановка 8 ЦВК. В случае дальнейшего осложнения ситуации, предусмотрен вариант задействования сил и ресурсов из других подразделений и медучреждений, - пояснил онколог-хирург подразделения Иван Августинович.

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