Снег? Дождь? Гололедица? Туман? Синоптики дали точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни

На дорогах - мокрый снег и гололедица Фото: Виктор ПАЖИТОК

Ноябрь перешел во вторую свою половину: до Нового года осталось меньше полутора месяцев. Начало ноября выдалось относительно теплым и комфортным, однако погода 18 и 19 ноября не порадует.

Как сообщили в Белгидромете, в среду, 18 ноября, на большей части территории Беларуси будет облачно, пройдут осадки – мокрый снег, дождь. Не исключены туманы, гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха ночью от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет теплее: от минус 1 до 6 градусов выше нуля. В западных регионах воздух прогреется до 10 тепла.

Погода ухудшится послезавтра, 19 ноября: в утренние часы добавится сильный порывистый, до 15-20 метров в секунду, ветер.

По-прежнему будет облачно, ночью и утром местами, днем в северо-западных районах страны кратковременные осадки - все те же дождь и мокрый снег.

В ночные часы столбики термометров покажут 0…+7 °С, а днем – от +3 °С до +10 °С. По юго-востоку Беларуси ночью ожидается 1–2 градуса мороза, днем 1–2 градуса выше нуля.

В непростых погодных условиях на дорогах всем участникам движения следует быть максимально внимательными, об этом напоминают в ГАИ.

- В ближайшее время в столице ожидаются сложные погодные условия: перепады температур от минусовых к плюсовым, мокрый снег, переходящий в дождь, порывистый ветер. На дорогах гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, - отметила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Она констатировала, что водителям нужно помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании недопустимы.

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