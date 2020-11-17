Министр иностранных дел Владимир Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба

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17 ноября Лукашенко провел совещание по вопросам внешней политики. По его результатам глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей сделал ряд заявлений.

- Вокруг нашей страны сошлись интересы ряда геополитических игроков и происходит откровенная геополитическая борьба, как бы кто ни пытался это отрицать. Поэтому нам приходится реагировать на те нежелательные для нас вызовы и угрозы, которые возникают вокруг Беларуси, - приводит слова Макея БелТА.

Он также подчеркнул, что сами вызовы и угрозы «носят абсолютно искусственный характер», и констатировал: налицо вмешательство извне во внутренние дела Беларуси, о чем белорусские дипломаты говорят со своими партнерами как во время двусторонних контактов, так и на площадках международных форумов.

Макей также отметил, что многовекторная политика Беларуси будет продолжена.

- Как можно отказаться от взаимовыгодных направлений сотрудничества со странами дальней дуги, европейскими странами, куда идет более 50% нашего экспорта? - задался риторическим вопросом Макей.

Вместе с тем, по его словам, «Россия однозначно является нашим главным, стратегическим партнером и союзником, точно так же, как Китай».

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