Пресс-секретарь Владимира Путина: неоправданная жестокость правоохранителей к протестующим в Беларуси недопустима

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место, - приводит РИА "Новости" слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он также констатировал: российские власти продолжают наблюдать за развитием событий в Беларуси, поскольку там «наш братский народ».

- Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Беларусь спокойной, стабильной и процветающей и надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне, - обобщил Дмитрий Песков.

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