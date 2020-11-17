В дома жителей микрорайона Новая Боровая вернулось отопление

Отопление вернулось в квартиры жителей Новой Боровой Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В микрорайоне Новая Боровая устранили аварию, и отопление вернулось в дома жителей. Об этом сообщили в телеграм-канале «А-100 Комфорт».

- В дома жителей вернулось отопление. Мы просим всех, чтобы в дальнейшем не возникало подобной ситуации, не сливать воду из системы отопления. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении.

В компании также заявили о том, что делается все возможное, чтобы устранить возникшую проблему с отсутствием горячей и холодной воды.

- Инженеры компании уже провели осмотр и установили, что была повреждена задвижка в одном из колодцев по магистрали от улицы Гинтовта. Данные были оперативно переданы в «Минскводоканал», - пояснили в «А-100 Комфорт».

Компании "А-100 Девелопмент" и "А-100 Комфорт" на данный момент ведут переговоры с представителями государственных органов. В микрорайоне была проведена проверка санитарно-эпидемиологической службой, которая оценила ситуацию и должна принять соответствующие меры.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, жители микрорайона Новая Боровая начали жаловаться на отсутствие горячей и холодной воды. В понедельник в «Минскводоканале» сообщили, что кто-то мог умышленно повредить систему водоснабжения, и добавили, что сотрудники делают все возможное, чтобы устранить проблему.

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