Минздрав определил перечень больниц и поликлиник, где оказывается помощь при травмах

Гололедица вносит свои коррективы: в медучреждениях готовы к сезонному росту количества травм Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси, медучреждения готовы к сезонному увеличению числа травм, полученных в результате падений из-за гололедицы и мокрого снега.

Так, отмечается, что 6-я городская клиническая больница, травматологический корпус которой отдан для лечения пациентов с COVID-19, продолжает работать на прием больных для оказания экстренной специализированной помощи. Получить ее можно в приемном отделении больницы без госпитализации.

Кроме этого, БСМП в Минске и РНПЦ травматологии и ортопедии оказывают амбулаторную и стационарную травматолого-ортопедическую помощь

Получить травматологическую медпомощь взрослые пациенты могут в настоящее время в 37 поликлиниках столицы. Из них травматологический прием ведется в 30 врачами-травматологами, в 7 ведется смешанный прием врачами-хирургами.

Есть расписание работы медучреждений, где оказывают травматологическую помощь детям (амбулаторно в рабочие дни). Прием врачей-специалистов организован в детских поликлиниках № 5, 7, 11, 25 (с 8.00 до 20.00), в 13-й поликлинике (ежедневно с 8.00 до 16.00) в 3-й - в одну смену.

Если вы получили травму в нерабочие дни и в нерабочее время, то в Минздраве советуют обращаться в РНПЦ травматологии и ортопедии.

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