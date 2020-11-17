Лукашенко поручил Кочановой и Барсукову взять на контроль ситуацию с водой в Новой Боровой. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 17 ноября, провел совещание по актуальным вопросам внешней политики. На совещании Лукашенко доложили и о сложившейся ситуации с водой в микрорайоне Минска Новая Боровая. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Александр Лукашенко поручил взять на контроль вопрос с водой в Новой Боровой помощника по Минску Александра Барсукова и уполномоченного по столице Наталью Кочанову. Данный вопрос у них на личном контроле, - говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, жители микрорайона Новая Боровая начали жаловаться на отсутствие горячей и холодной воды. В понедельник в «Минскводоканале» сообщили, что кто-то мог умышленно повредить систему водоснабжения, и добавили, что сотрудники делают все возможное, чтобы устранить проблему.

Во вторник, 17 ноября, в некоторых домах Новой Боровой пропало отопление. В компании «А-100 Комфорт», которая обслуживает данный район, сообщили, что авария на котельной была устранена и отопление вернулось в дома жителей.

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