Лукашенко о стихийных мемориалах во дворах: "Минск нельзя превращать в кладбище, и мемориалов во дворах не будет"

Лукашенко заявил, что стихийных мемориалов во дворах не будет Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко во вторник, 17 ноября, провел совещание по актуальным вопросам. Он высказался и о стихийных мемориалах во дворах Минска. Его слова приводит БелТА.

- Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Вот проходит человек мимо кладбища в чудесном нашем городе. И какое у него будет психологическое состояние? Да еще и на фоне второй волны коронавируса. А знаете, что самое опасное – процесс радикализации. Он уже начался. И все вот эти дворы становятся местом для разборок. Кто-то приносит и вешает эти фашистские ленточки, а кто-то снимает их, - заявил Лукашенко.

По его словам, он лично дал поручение на строительство спортивной площадки для детей, а ее превратили в кладбище.

- Ну вы это сами все видели. Они же все пОстились и постоянно показывали. Вы также видели, к чему все привело. Я заявляю, что Минск нельзя превращать в кладбище. И вот этих стихийных мемориалов во дворах не будет, как и гражданской войны. И такого мнения придерживаются 99,9% наших граждан, - подчеркнул Лукашенко.

И добавил, что именно стихийные мемориалы могут стать местом начала гражданской войны.

- Если ничего не получается мирно, как они все там пишут, то нужно гражданскую войну устроить. Так уже было сто лет назад. Мы проходили подобное. И наша страна снова может превратиться в пучину драк, и сюда могут приехать для того, чтобы замкнуть этот санитарный кордон. Кто-нибудь этого хочет? Вот я точно не хочу, - заявил Лукашенко.

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