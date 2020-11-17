Лукашенко - генпрокурору и главе своей администрации: "Спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами"

Фото: БелТА. Носит иллюстрационный характер

«Говорите правду! Сказал неправду - отвечай» - видео с таким названием длительностью около полутора минут размещено в близком к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале "Пул Первого".

Обращаясь к главе своей администрации Игорю Сергеенко, Лукашенко поручает следующее:

- Игорь Петрович, возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть - на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они (протестующие граждане. - Прим. авт.) ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял - «рабы». Они их рабами назвали. Им это не надо. Им надо показать, что это - варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду - отвечай.

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