Стало известно, где именно будет работать бывший премьер-министр Андрей Кобяков (спойлер: его новое место работы не в Беларуси)

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Экс-премьер министр Беларуси Андрей Кобяков стал генеральным директором холдинговой компании «Группа Сибуглемет». Помимо этого он назначен председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет». Как пишут РИА Новости, в новой должности бывший глава правительства Беларуси «займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия».

В пресс-релизе председателя холдинга ВЭБ Игоря Шувалова, в состав которго входит и «Сибуглемет», также говорится буквально следующее:

«К нашему коллективу присоединился Андрей Владимирович Кобяков – мой давний товарищ, проработавший долгое время в структурах государственной власти Республики Беларусь <…> Уверен, его управленческий опыт и стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора».

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