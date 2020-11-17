Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 ноября 2020 года: 1251 новый случай COVID-19 и 7 смертей за сутки

Прирост заболевших коронавирусом за сутки - 1251 человек Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 17 ноября. За сутки заразились COVID-19 1251 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 116 699 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 856 человек.

Всего в Беларуси на 17 ноября коронавирусной инфекцией переболели 97 318 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1060 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 917 тысяч 080.

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