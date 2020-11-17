Лукашенко поручил Кочановой и мэру столицы Кухареву разработать проект постановления. Суть – «на этой неделе порядок должен быть наведен в Минске»

Лукашенко провел 17 ноября большое совещание. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Пул Первого" - телеграм-канал, фактически тождественный пресс-службе Александра Лукашенко - разместил сюжет с сегодняшнего совещания во Дворце Республики.

- Я, Наталья Ивановна (Кочанова. - прим. Авт.), вчера поручил мэру Минска и вам, как ответственной за город Минск, уполномоченной президента, разработать в горисполкоме соответствующий проект постановления и внести его на сессию горсовета для принятия. Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства, чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы - варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске. И я попрошу премьер-министра и главу администрации: сориентируйте все регионы страны, чтобы поступили подобным образом, - сказал Лукашенко на представленной записи.

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