В МИД Беларуси ответили Евросоюзу и Канаде введением «зеркальных» санкций

В МИД Беларуси ответили Евросоюзу введением «зеркальных» санкций. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел ответили Европейскому союзу введением «зеркальных» санкций с 17 ноября. Данная информация была опубликована на сайте ведомства.

- Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде. В рамках дипкорректности список не будет опубликован, но он носит эквивалентный характер. Мы призываем высокопоставленных европейских чиновников учитывать данную информацию в момент планирования поездок в Беларусь, - написано в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что Беларусь - независимое государство, и это право было завоевано белорусским народом самостоятельно.

- Не нужно пытаться нас измерить другим аршином. Беларусь никогда не давала никаких поводов, мы не связаны никакими обязательствами, а также не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые могли бы поставить под сомнение наш суверенитет. Мы просим принимать во внимание данный факт в момент приступа заняться в Беларуси радикальным миссионерством, - говорится в сообщении.

В МИД уверены в том, что у санкций перспектив нет, а также не будет никакого эффекта, кроме негативно, для всех сторон.

Помимо этого, белорусская сторона призвала ЕС обратить внимание на то, что в белорусском обществе уже начат диалог.

Напомним, что ЕС 6 ноября ввел санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников.

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