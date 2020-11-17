Помощник президента по Минску Барсуков: "Перед нами поставлена задача в течение недели навести порядок в Минске - никто ни с кем церемониться не будет"

Барсуков заявил, что никто не с кем церемониться не будет. Фото: БелТА

Помощник Александра Лукашенко по городу Минску Александр Барсуков заявил, что поставлена задача в течение недели навести в Минске порядок. И добавил, что никто и ни с кем церемониться не будет. Его слова приводит БелТА.

- Нормальные люди помогают сотрудникам коммунальных служб наводить порядок во дворах. И они выполняют свою работу достойно и красиво. А потом снова приходят какие-то вандалы и начинают надписи наносить, что-то устанавливать и шуметь. Скажите мне, как можно отдыхать, когда такое происходит? Люди начинают возмущаться. А когда люди нормальные пытаются выяснять с ними отношения, то скандалы начинаются, бытовуха. И пример на улице Червякова - не единственный. Подобные разборки всех уже достали. И перед нами Александр Лукашенко поставил задачу в течение недели в Минске навести порядок. И я всех предупреждаю заранее: никто и ни с кем церемониться не будет, - заявил Барсуков.

Он добавил, что работники коммунальных служб будут наводить порядок на дворовых территориях под контролем милиции.

- Если кто-то попытается вмешаться, то это будет расцениваться не только как административное нарушение, но и может повлечь за собой уголовную ответственность. Повторяю еще раз: никто ни с кем не будет церемониться, - подчеркнул Барсуков.

Напомним, что Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам, которое состоялось 17 ноября, поручил Наталье Кочановой и мэру Минска Владимиру Кухареву разработать соответствующий проект постановления о наведении порядка в Минске.

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