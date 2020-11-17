Мэр Минска Кухарев: В Новой Боровой кто-то умышленно повредил запорную арматуру

Мэр Минска рассказал, что в Новой Боровой кто-то умышленно повредил запорную арматуру. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что в Новой Боровой было умышленно повреждена запорная арматура. Об этом сообщает БелТА.

- Данный район относится к Минской области, но городские власти стараются через «Минсководаканал» отслеживать ситуацию оперативно. Что касается ситуации в Новой Боровой, то там кто-то умышленно повредил запорную арматуру. Сроки ее эксплуатации – более 30 лет. Она очень дорогостоящая и импортная. В результате вмешательства, запорной арматуре были нанесены серьезные повреждения. И в данный момент приходится проводить экстренные мероприятия, не дожидаясь того дня, когда приедут запасные части. Поверьте, это очень сложная работа, - отметил Кухарев.

И добавил, что необходимо провести промывку систему и тщательно проверить воду в лабораториях.

- Сотрудники «Минскводоканала» будут работать до тех пор, пока не устранят все последствия. Сроки пока указать трудно, когда завершатся данные работы. Ориентироваться будет на анализы из лабораторий, - рассказал мэр Минска.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, жители микрорайона Новая Боровая стали жаловаться на отсутствие горячей и холодной воды. В «Минсководаканале» сообщили об умышленном повреждении сетей водоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вода нам по-прежнему нужна. Спасибо всем, кто предлагает помощь!»: что происходит в Новой Боровой 17 ноября.

В «Минкводоканале» сообщили, что делается все возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему. Но пока проверяет ее качество. (подробности)