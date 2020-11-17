В аптеках Минска создан запас масок более чем на два месяца. Запас постоянно пополняется Фото: Инна КОРСАК

Мэр Минска Владимир Кухарев рассказал, что в аптеках столицы был создан запас масок, которых хватит более чем на два месяца. Об этом сообщает БелТА.

- Мы видим, что люди сознательно подошли к ношению масок. Подавляющее большинство надевает их в общественном транспорте и торговых объектах. И это правильно: они понимают, что это их личная безопасность, а также безопасность окружающих и близких людей. Мне очень бы хотелось, чтобы меры по ношению масок полностью исполнялись. Контроль за этим возложен на руководителей организаций и предприятий, - сообщил Кухарев.

Он также добавил, что владельцы торговых объектов должны предоставить возможность посетителям купить маску, если они ее забыли.

- Мы ведем мониторинг масок. Они у нас закуплены в достаточном количестве. Их должно хватить более чем на два месяца. Запас масок постоянно пополняется. Аптеки обеспечены всем необходимым, - проинформировал мэр Минска.

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