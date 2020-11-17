Курсы валют в Беларуси на 17 ноября: доллар и евро на торгах подешевели

Актуальные курсы валют Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, прошли торги: евро и доллар подешевели, а российский рубль подрос. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0055 и теперь стоит 2,5559 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0037 и теперь стоит 3,0311 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0205 и теперь стоит 3,3493 белорусского рубля.

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