Минский областной суд 17 ноября отменил решение об аресте на 10 суток женщины, у которой несовершеннолетний ребенок Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский областной суд во вторник, 17 ноября, отменил решение об административном аресте на 10 суток Натальи Крук, у которой несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в телеграм-канале «Радыё Свабода».

Наталья Крук из Вилейского района была задержана в Минске на акции протеста 8 ноября. В местном суде его осудили по статье 23.34 на 10 суток административного ареста, несмотря на то, что у нее 14-летняя дочь (КоАП запрещает наложение административного ареста в случае наличия несовершеннолетних детей – Ред.)

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