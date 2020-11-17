Мэр Минска Кухарев: Люди жалуются на то, что не могут спокойно находиться в своих дворах по причине большого скопления неизвестных людей

Мэр Минска сказал, что в Мингорисполком поступает огромное количество жалоб от людей из-за неизвестных во дворах. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев сообщил, что в Мингорисполком поступает огромное количество жалоб от людей, которые не могут спокойно находиться в своих дворах по причине большого скопления неизвестных людей. Об этом сообщили в БелТА.

- В Минский городской исполнительный комитет, а также в горсовет поступает огромное число жалоб от людей, которые не могут спокойно находиться в своих дворах из-за того, что там большое скопление неизвестных людей. Раздаются крики, и они мешают отдыхать. Жители также сообщают о том, что заняты во дворах детские и спортивные площадки, на которых происходят незаконные мероприятия. И хотелось бы напомнить, что будут приниматься меры по их пресечению, - заявил Кухарев.

Он добавил, что происходят частые случаи умышленного причинения ущерба имуществу граждан и государства.

- Здесь бы хотелось упомянуть нарушение работы светофоров, перегораживание улиц. Также, во многих автобусных парках были замечены металлические ежи. Люди просто не понимают, что они делают. Это наносит ущерб автохозяйству и парализует движение. А многие люди спешат на работу или по своим делам. И они не могут туда вовремя попасть. Мы будем принимать меры по пресечению подобных действий, - подчеркнул мэр Минска.

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