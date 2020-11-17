В ГАИ порекомендовали водителям не ждать 1 декабря, а"переобуться" в ближайшие дни Фото: Инна КОРСАК

В Госавтоинспеции порекомендовали водителям не дожидаться 1 декабря, а установить зимнюю резину уже сейчас. Об этом сообщили в БелТА.

- Погода, которая установилась в Минске 17 ноября, внесла свои коррективы в дорожную обстановку. Водители не справлялись с управлением, выезжали на пределы проезжей части, а также не соблюдали безопасную дистанцию. Обошлось без пострадавших, но мы хотим напомнить водителям еще раз, что нужно за рулем быть предельно внимательным и учитывать погодные условия. Мы хотим порекомендовать установиться зимнюю резину уже сейчас и не ждать 1 декабря, - сообщили в ГАИ.

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