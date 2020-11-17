Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков высказался об обвинениях в его адрес

Дмитрий Басков выступил с заявлением об обвинениях в свой адрес. Фото: БелТА

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков высказался об обвинениях в свой адрес. Текст заявления был опубликован на официальном сайте ФХБ.

- Я, Дмитрий Басков, тренер, муж, отец, сын и просто гражданин Беларуси, хочу обратиться к белорусам, а также ответить на запросы СМИ, которые поступили мне за последние несколько дней. Каждому из нас больно уже на протяжении нескольких месяцев смотреть на то, как раскачивают Беларусь. Как пытаются разрушить все то, что было создано за несколько десятилетий. Больно смотреть на то, как пытаются стравливать людей между собой, - говорится в заявлении.

Басков отметил, что он не скрывает, что уже на протяжении долгого времени его гражданская позиция остается неизменной.

- Я никогда не скрывал свою гражданскую позицию и не собираюсь делать этого в дальнейшем. То, что она расходится с позицией многих «независимых» журналистов и тех людей, которые настроены протестно, я уверен, лежит в основе тех обвинений, которые были выдвинуты в мой адрес беспочвенно. И я хочу это подчеркнуть. В том, в чем меня пытаются обвинить, я не имею никакого отношения. И поводом для этого стала моя гражданская позиция, которая отличается от позиции других, - подчеркнул Басков.

Глава Федерации хоккея Беларуси также заявил о том, что его пытаются увидеть там, где его не было.

- Меня видят в каких-то аэропортах, самолетах, нескольких городах и странах одновременно. Я родился в Беларуси и всегда здесь буду жить. Всем тем, кто пишет угрозы в мой адрес, а также моей жене и детям, хочу задать лишь один вопрос: и вы те самые «мирные» и «невероятные»? Подобными своими действиями вы лишь укрепляете твердость моих убеждений, - заявил Басков.

Напомним, что свидетели сообщили о том, что 11 ноября во дворе на «Площади перемен» они видели мужчину, который был похож на Дмитрий Баскова. Мужчина срезал бело-красно-белые ленточки.