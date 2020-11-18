Минчанин сильно обгорел, спасая свою машину из горящего гаража

О пожаре в гаражном кооперативе в МЧС на номер 101 сообщил прохожий. Фото: МЧС.

ЧП с возгоранием в одном из гаражных кооперативов белорусской столицы произошло во вторник, 17 ноября. О подробностях происшествия проинформировала пресс-служба МЧС.

О пожаре в дежурную службу около 11.45 сообщил прохожий. Незамедлительно в минский ГСК «Вишневый» по улице Основателей выехали спасатели.

- На месте пожарные обнаружили открытое горение внутри одного из гаражей на территории гаражного кооператива. Разведка показала, что внутри помещения загорелось имущество. В пожаре пострадал владелец гаража - мужчина эвакуировал свою машину и получил ожоги, - пояснили в пресс-службе.

Пострадавшему минчанину потребовалась госпитализация, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения и ожоги».

Пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем пострадавшим мужчиной. Фото: МЧС.

Возгорание оперативно локализовали и ликвидировали спасатели. Огонь повредил имущество в гараже, деревянные перекрытия и обшивку гаража, легковушку владельца, закоптил стены. Причина еще устанавливается. Но приоритетная версия - неосторожное обращение с огнем самим пострадавшим.

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