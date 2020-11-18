«Не видим смыcла»: Макей заявил о прекращении диалога по правам человека с ЕС

Владимир Макей считает, что ЕС предпринял деструктивные шаги в отношении Беларуси. Фото: БелТА.

О том, что Беларусь в одностороннем порядке приостанавливает диалог по правам человека с Евросоюзом, проинформировало БелТА, цитируя Владимира Макея, главу белорусской дипломатии.

По словам министра иностранных дел, в отношении Беларуси звучит критика насчет соблюдения прав человека и по вопросам демократии, но он считает, что обвинения необоснованные.

- Все это абсолютно искусственно политизировано. Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека. Поэтому данный диалог мы приостанавливаем до того времени, пока в в Евросоюзе не будет принято решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которыми на данном этапе принято решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью, - озвучил условия Макей.

Также глава МИД Беларуси заметил, что в Беларуси не видят сейчас смысла и в полноценной работе в рамках инициативы «Восточное партнерство».

- Все данные меры стали только ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры в отношении Беларуси, - пояснил он.

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