В белорусском Минздраве опровергли информацию о проблемах с кислородом в больницах

В Минздраве заявили, что все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме. Фото: AP.

Пресс-служба Минздрава Беларуси заявила, что все системы кислородоснабжения в больницах страны функционируют в штатном режиме. Это стало опровержением ранее появившейся информации о проблемах с кислородом в медучреждениях.

При этом в ведомстве констатировали, что все же потребление кислорода в больницах во время второй волны коронавируса возросло. Это связано с увеличением количества госпитальных пневмоний, которые требуют респираторной поддержки.

- Системы работают в автоматическом режиме. И при увеличении потребления кислорода в медучреждении система сама настраивает изменения, - пояснили в пресс-службе.

Также в Минздраве подчеркнули, что все системы кислородоснабжения в белорусских больницах работают в штатном режиме.

И добавили, что в ведущих медучреждениях Минска и регионов, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, на оснащении стационарные источники кислорода - газификаторы емкостью от 3 до 6 тонн каждый, в которых хранится сжиженный кислород.

- Дежурство специалистов на местах осуществляется круглосуточно, - уточнили в Минздраве.

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