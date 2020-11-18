Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником и пожелал уверенности в завтрашнем дне

Лукашенко предложил латышам сохранять человеческие связи, а также экономические и гуманитарные контакты с Беларусью. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Александр Лукашенко от себя лично и от имени народа Беларуси поздравил жителей соседней Латвии с 102-й годовщиной провозглашения независимости, проинформировали БелТА в президентской пресс-службе.

В поздравлении Лукашенко говорится, что неотъемлемыми условиями становления нацсознания и действительным фундаментом каждой страны являются ее независимость и суверенитет. Чтобы сохранить веру в будущее для своего народа, необходимо сбережение этих важнейших ценностей.

- Независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов, - уверен Лукашенко.

Продолжая, он заметил, что латышей и белорусов с давних времен объединяли отношения братские и добрососедский, а также «позитивный опыт мирного сосуществования» на протяжении многих поколений.

- Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды, - предложил Лукашенко.

Безоблачного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне пожелал Лукашенко народу Латвии в конце поздравления.

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