На четвертые сутки в Новой Боровой наконец-то дали воду: и холодную, и горячую

В домах в Новой Боровой вновь появилась вода. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что в столичном микрорайоне Новая Боровая на четвертые сутки все-таки восстановили подачу воды, сообщил телеграм-канал «А-100 Комфорт», управляющей организации микрорайона.

Это произошло в среду, 18 ноября. А накануне поздно вечером в пресс-службе организации предупреждали жильцов Новой Боровой, чтобы они проверили краны в квартирах во избежание затопления. Предполагая, что водоснабжение могут восстановить ночью или рано утром.

- В Новой Боровой появилось горячее и холодное водоснабжение, - уточнили в «А-100 Комфорт».

В эфире «Беларусь 1» пояснили, что водоснабжение пока восстановлено частично, а в полном объеме возобновиться после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявлял, что взял вопрос с водоснабжением и отоплением в Новой Боровой, где проживает около 15 тысяч человек, под личный контроль.

А глава Минска Владимир Кухарев сообщал, что горисполком отслеживает ситуацию через «Минскводоканал».

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