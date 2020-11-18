Минский завод игристых вин, табачная фабрика «Неман», «Белорусская универсальная товарная биржа» и другие: Совмин обязал предприятия поделиться прибылью

Прибыльные предприятия Беларуси правительство обязало поделиться их доходами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что высокорентабельные белорусские организации поделятся своей прибылью, перечислив часть доходов за январь - июнь 2020-го года, постановил Совмин Беларуси. Соответствующее постановление №652 от 16 ноября о формировании республиканского бюджета было опубликовано на сайте Национального правого портала Беларуси.

В документе перечислены 47 белорусских предприятий и госорганизаций, которых обязали поделиться прибылью. Контролировать то, чтобы от каждого предприятия средства поступили в фонд еще в ноябре-декабре 2020 года, будут соответствующие вышестоящие министерства. Перечисленные крупные суммы полнят государственный целевой бюджетный фонд национального развития. А перечисляться в фонд средства должны будут равными частями не позднее 25 числа каждого месяца.

При этом делиться доходами предприятия будут не в процентном выражении. Для каждого из них определена конкретная сумма отчислений.

Например, «Минский завод игристых вин» должен перечислить в ближайшее время в бюджет 1,579 миллиона белорусских рублей, «Гродненская табачная фабрика «Неман» - около 26,5 миллиона рублей, «Белорусская универсальная товарная биржа» - 1,73 миллиона рублей, РУП «Национальный центр обмена трафиком» - 1 миллион рублей и по сотне или десяткам тысяч рублей другие организации.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

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